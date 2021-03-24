В НАНУ прогнозируют до 24 тыс. случаев COVID-19 в день в Украине

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине в начале апреля может быть до 24 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

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“Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равна 16217 (Prophet) и 15063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта — 6 апреля 2021”, — говорится в прогнозе.

Отметим, что в НАН сообщают, что в том числе 2 и 3 апреля может быть более 24 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, — 14,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки — 5,4 тысяч. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки — 342.



В НАН сообщили, что в Украине смертность третьей волны почти на 30% превышает показатель осенней волны.