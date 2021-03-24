Столичные школьники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

КИЕВ. 24 марта. УНН. Ученики 5-11 классов столичных школ начнут учебу с 25 марта - пока дистанционно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Для учеников 5-11 классов образовательный процесс начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник. Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов", - сообщил Кличко.

Дополнение

Кличко сообщал, что за минувшие сутки в столице коронавирус обнаружили у 1300 киевлян. Умерли за сутки 49 человек, что является антирекордом.

С 00:00 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны. Красный уровень предусматривает жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".