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Госдума приняла законопроект, позволяющий Путину баллотироваться еще на два срока

Госдума приняла законопроект, позволяющий Путину баллотироваться еще на два срока

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственная дума Российской Федерации в среду приняла в третьем чтении законопроект, который в частности дает право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства, передает УНН со ссылкой на сайт Госдумы.

Детали

Законопроект приводит законодательство РФ о выборах и референдумах в соответствие с недавно принятыми поправками к Конституции Российской Федерации.

В частности, вносятся изменения в Федеральный закон “О выборах Президента Российской Федерации”, в соответствии с которыми “Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением”.

Обнуление президентских сроков стало возможных после внесения поправок в Конституцию России. Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас в ноябре.

Что было ранее

Так, с идеей обнуления президентских сроков выступила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, объяснив это необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал поправку законной. С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в Конституцию был внесен ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков. Законопроект был подготовлен во исполнение этой поправки.

Поправки к Конституции России, инициированные президентом Владимиром Путиным, вступили в силу 4 июля. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона страны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Госдума
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