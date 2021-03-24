В Киеве заполненность больниц сегодня - более 74%

КИЕВ. 24 марта. УНН. Заполненность столичных больниц сегодня составляет более 74%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Отмечу, что сегодня в больницах столицы - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4065 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 2703 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3206 человек. под аппаратами ИВЛ - 49 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74 процента", - сказал Кличко.

Дополнение

Кличко сообщал, что за минувшие сутки в столице коронавирус обнаружили у 1300 киевлян. Умерли за сутки 49 человек, что является антирекордом.



