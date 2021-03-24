На аукционе в Дубае продали самую большую в мире картину за 62 млн долларов

КИЕВ. 24 марта. УНН. Картину британского художника Саши Джафри продали за 62 миллиона долларов на аукционе в Дубае. Работа художника является крупнейшей в мире и эквивалентной около четырем баскетбольным площадкам, поэтому ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

На аукционе в Дубае продали самую большую в мире картину, которая из-за масштабных размеров была внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Работа британского художника Сачи Джафри "Путешествие человечества" эквивалентна четырем баскетбольным площадкам. Так, за картину, разделенную на 70 сегментов, гражданин Франции Андре Абдун заплатил 62 миллиона долларов.

Сообщается, что окончательная цена за произведение искусства вдвое превысила запланированную. Джафри имел цель собрать 30 миллионов долларов для финансирования инициатив в области здравоохранения, санитарии и образования для детей в бедных частях мира. Поэтому средства передадут благотворительным организациям.

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"Я происхожу из бедной семьи, и порой я знал, как это чувствовать, когда нечего есть, но по крайней мере я имел любовь родителей, обучение и поддержку", - рассказал художник.

Дополнение

Недавно на аукционе во Франции был продан редкий рисунок, выполненный итальянским скульптором Лоренцо Бернини за 1,9 млн долларов.