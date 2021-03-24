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Вице-премьер РФ заявил, что США будут разрывать контракты с Москвой из-за санкций

Вице-премьер РФ заявил, что США будут разрывать контракты с Москвой из-за санкций

Вице-премьер РФ Юрий Борисов

КИЕВ. 24 марта. УНН. США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Те, которые они захотят, — разорвут. Там же (в новом санкционном списке) ведь написано — в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке,... я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать”, — сказал он.

Контекст

В конце прошлого года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что вашингтонская администрация готова объявить о связях 89 китайских и 28 российских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с вооруженными силами их стран. Включение в данный перечень не позволит этим фирмам покупать широкий спектр американских товаров и технологий. В перечни российских организаций входит научно-производственная корпорация “Иркут”, которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Источники агентства допускают, что списки могут быть впоследствии расширены.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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