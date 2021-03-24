Кабмин устраняет ограничения по количеству рейсов с Молдовой

КИЕВ. 24 марта. УНН. На заседании в среду Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о авиасообщение с Молдовой, который, среди прочего, либерализует рынок воздушных перевозок между двумя странами, усовершенствует порядок осуществления регулярных перевозок и устранит ограничения по количеству рейсов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Кабмин одобрил проект закона „О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении“ и проект соответствующего распоряжения КМУ”, — пишет Мокан.

Детали

По словам нардепа, принятие закона либерализует рынок воздушных перевозок между двумя странами, усовершенствует порядок осуществления регулярных перевозок, устранит ограничения по количеству рейсов, емкости и типов воздушных судов, также пунктов на территориях обеих стран при осуществлении регулярного воздушного сообщения.

Что было раньше

Недавно Украина инициировала введение санкций против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в анекований Крым.