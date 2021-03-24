Рекордная сумма за продажу виски с яйцом Фаберже в комплекте пошла на благотворительность

КИЕВ. 24 марта. УНН. Ирландская компания крафтового виски объединилась с ювелиним брендом Фаберже, чтобы выпустить коллекционный набор "Emerald Isle" с двумя бутылками крафтового 30-летнего виски и кельтским яйцом из драгоценных металлов. Первый из семи наборов продали за невероятную сумму, сообщает УНН со ссылкой на сайт производителя крафтовой виски Craft Irish Whisky Co.

Детали

Подарочный набор тридцатилетнего крафтового ирландского виски в компании с яйцом ювелирной компании “Фаберже” продали за 2 миллиона долларов. В подарочный набор входит две бутылки редкого крафтового 30-летнего ирландского виски, кельтское яйцо Фаберже из желтого золота с замбийским изумрудом внутри и графин, наполненный ирландской родниковой водой из того же региона, в котором произведено виски и много других ценных предметов. Сообщается, что все вырученные от продажи средства пойдут благотворительной организации, созданной для оказания финансовой поддержки детям, которые борются с раком, и их семьям. В наличии осталось еще шесть коллекционных комплектов.

Дополнение

К слову, эксперты отмечают небывалую популярность крафтового алкоголя. Они считают, что тренд на крафт в алкоголе — это запрос потребителя на премиальное качество от украинского производителя. Ведь одной из основных характеристик такого типа производства алкоголя является его ограниченный тираж, уникальная рецептура и ориентир на местные аутентичные компоненты.

О непрерывном росте популярности крафтового алкоголя в Украине свидетельствует и увеличение потребления первой крафтовой водки “Др.Житник” производства ЛВЗ “PRIME” на основе авторских рецептов известного ботаника Клима Житника.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных производителей качественной украинских водки входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Prime” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).