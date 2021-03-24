Шмыгаль: одобрили план приоритетных действий Кабмина на 2021 год
Денис Шмыгаль
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 год. Всего он содержит 750 пунктов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата:
"Одобрили план приоритетных действий правительства на 2021. Всего он содержит 750 пунктов. За каждым есть ответственный, сроки выполнения и стратегическая цель. Документ синхронизирован с планом законодательных инициатив парламента и так же там учтены концептуальные вещи, которые записаны в Национальной экономической стратегии до 2030 года", - написал Шмыгаль.
Детали
По его словам, каждый министр в течение следующей недели должен публично рассказать о Плане действий в рамках своей сферы компетенции.
Кроме того, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале рассказал, что документ состоит из задач и мероприятий, конкретизирующих пути достижения целей и приоритетов Кабинета министров Украины, которые сформулированы как "шаги" и касаются:
• Указов Президента Украины (в том числе Указов Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины);
• Законов Украины, в частности закрепленных в них задачах, определенных для Кабинета Министров Украины в заключительных положениях;
• плана законопроектных работ Верховной Рады Украины на 2021 год;
• предложений к проекту Среднесрочного плана действий правительства на 2021 - 2023 годы;
• дальнейшей реализации долгосрочных программных документов правительства, одобренных за последние годы;
• достижения Целей устойчивого развития в соответствии с Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 года № 722 "О Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года";
• выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны;
• углубление сотрудничества Украины и Организации экономического сотрудничества и развития и др.
"Документ также содержит задания, выполнение которых возможно путем принятия ведомственных актов (приказов, решений, отраслевых стандартов), которые являются важными для достижения стратегических целей правительства", - сообщил Немчинов.
Дополнение
Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.
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