Сам себе инспектор: как выбрать настоящий коньяк, а не подделку

КИЕВ. 24 марта. УНН. Коньяк - один из самых популярных напитков в Украине, как отечественного, так и зарубежного производства. Именно такая популярность и обусловливает большое количество подделок на алкогольном рынке. Тем более, по сообщению правоохранительных органов, случаи фальсификации алкоголя значительно участились в последнее время. Поэтому УНН подготовил простые рекомендации, каким образом можно выбрать настоящий коньяк, а не подделку.

Детали

Выбор. Определять качество коньяка по определенным признакам уже можно сразу в магазине. Базовые требования: наличие акцизной марки, надежно закупоренная бутылка без дефектов и чистая этикетка без следов клея.

Часто при выборе коньяка покупатель ориентируется на количество звездочек на этикетке, что означает период выдержки напитка в бочке. Но указанная на бутылке выдержка не всегда является гарантией качества коньяка и соответствует действительности. Лучше обратить внимание на консистенцию, перевернув бутылку вверх. Если жидкость стечет сразу - в бутылке молодой и не выдержанный коньяк, а если же напиток упадет в виде большой капли или будет стекать по стенкам - это свидетельство его качества.

Важным параметром качества напитка является цвет, который может варьироваться в зависимости от времени выдержки. Главное, на что нужно обращать внимание: коньяк должен быть чистым, без мутных примесей или осадка.

Дегустация. Пробовать коньяк лучшее из снифтера - специального бокала, который получил название от английского: нюхать. Суженная к верху форма концентрирует запах в верхней части. Если запах резкий и неприятный, то существует большая вероятность подделки. Можно слегка наклонить бокал и покрутить по кругу: если жидкость стекает медленно, оставляя за собой медленные капельки - коньяк качественный. Учтите, что запах и вкус напитка раскрывается постепенно от контакта с воздухом, поэтому пить нужно медленно, чтобы дать ему время на полное раскрытие.

Дополнение

Коньяк в сочетании с сыром считается мощным афродизиаком, поэтому прекрасно подходит, по мнению экспертов, для романтического ужина.

УНН также писал, что на полках магазинов появился коньяк украинского производства в необычной бутылке - коньячном бокале. У производителя необычного коньяка LIONEL - ликеро-водочном заводе Prime - подчеркивают, что такую форму бутылки они выбрали для того, чтобы лучше выразить сущность напитка.