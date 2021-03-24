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МХП Косюка увеличил производство курятины

МХП Косюка увеличил производство курятины

КИЕВ. 24 марта. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка увеличил производство курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 2020 год, передает УНН.

Цифры

В IV квартале прошлого года МХП произвел 189,6 тыс. тонн курятины против 188,7 тыс. тонн в VI квартале 2019 года. В целом МХП произвел в 2020 году 731,2 тыс. тонн курятины против 728,9 тыс. тонн в 2019 году.

Детали

Пандемия COVID-19 сделала больший акцент на здоровье и питании, говорят в МХП.

“Уникальные системы кормления птицы МХП производят мясо с меньшим содержанием насыщенных жиров и большим содержанием полиненасыщенных жиров, что будет значительно более привлекательным для рынка, а также станет более здоровым для потребителей”, — прогнозируют в компании.

Прошлый год был сложным, однако МХП удалось запустить ряд пилотных проектов, говорит основатель компании Юрий Косюк.

“В прошлом году я сообщал о стратегическом переходе в направлении продуктов, ориентированных на потребителя, продуктов с добавленной стоимостью и продуктов, готовых к употреблению как для внутреннего рынка Украины, так и некоторых экспортных рынков. Этот стратегический переход привел к запуску ряда пилотных проектов по кулинарной трансформации компании, включая магазины “Мясо Маркет” и учреждения “DönerMarket”, — добавил он.

Вышеупомянутые проекты находятся на начальной пилотной стадии, говорит Косюк.

“И я с нетерпением жду, что со временем смогу ознакомить вас с прогрессом, поскольку эта модель будет более широко реализована в течение ближайших нескольких лет, трансформируя продажи Группы из категории “товары” на категорию “брендированные товары с добавленной стоимостью”, — добавляет он.

Справка

МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

Источник: УНН
Теги: МХП, курятина
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