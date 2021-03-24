В Киеве загорелся исторический дом с рестораном: эвакуировали 10 человек

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве возник пожар на крыше 2-этажного здания ресторана на улице Саксаганского, 38. Во время тушения пожара были эвакуированы 10 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Детали

Так, 24 марта в 14:10 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Саксаганского, 38, что в Голосеевском районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений и передали о повышенном ранге пожара. По прибытию было установлено, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Существует угроза распространения пламени на второй этаж здания. Во время тушения пожара были эвакуированы 10 человек из помещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:19 возгорание локализовано на площади 300 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 пожарные.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Для справки

По данным из открытых источников, дом №38 на улице Саксаганского имеет историческую и архитектурную ценность. Усадьба появляется в записях в 1849 году. Дом называют редким образцом застройки Киева середины XIX в.

Добавим

Недавно в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры. Были эвакуированы 6 человек.



