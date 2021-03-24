Гранаты, мины и патроны: у задержанного боевика "ЛНР" нашли схрон с оружием

КИЕВ. 24 марта. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины у недавно задержанного в Харьковской области боевика террористической организации "ЛНР" обнаружили схрон с оружием, производства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба на официальной странице СБУ, передает УНН.

Детали

В Харьковской области, в результате следственных действий в связи с задержанным членом террористической организации "ЛНР", контрразведчики СБУ обнаружили схрон с оружием российского производства. Среди боевых средств поражения были также реактивные штурмовые гранаты РШГ-1.

Цитата

"Сотрудники спецслужбы во время проведения дальнейших следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства", - сообщает пресс-служба СБУ.

Что изъяли:

• 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

• 2 противопехотные мины МОН-50;

• 30 гранат Ф-1 и РГД-5,

• 20 запалов к ручным гранатам;

• почти 6 кг пластической взрывчатки;

• 6 электродетонаторов;

• 2 зажигательные трубки;

• десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

• электропровод и элементы питания;

• более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

Добавим

Известно, что этот тайник устроили участники террористической организации, с целью совершения террористических актов на территории Украины. Сейчас продолжается расследование по установлению лиц, причастных к организации преступления.

Что было раньше

Недавно в Харьковской области было задержано члена террористической организации "ЛНР". В результате, у мужчины обнаружили и изъяли гранаты с запалом. Известно, что украинец принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе. Сейчас боевику объявлено о подозрении и решается вопрос о лишении свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.