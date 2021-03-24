Эрдоган заявил, что в следующем году в Турции опубликуют текст новой конституции

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что в первой половине 2022 года власти намерены представить народу текст новой конституции республики, пишет УНН со ссылкой на телеканал NTV.

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“Конституция будет продуктом открытой и прозрачной работы. Мы рассчитываем подготовить ее в первой половине будущего года. И обязательно представим ее народу на одобрение”, — сказал он во время выступления на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, которое транслировал телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что действующему основному закону “уже 29 лет, и в историческом контексте он потерял актуальность”. “Хотя в конституции уже почти не осталось неизмененных статей, все же нет еще текста, который охватывал бы каждого в этой стране. В мире, мы видим, конституции меняются и чаще. Есть государства, в которых основной закон долго не меняется, и они обладают такой стабильностью благодаря простоте текстов конституции”, — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер указал, что новая конституция “учтет все внутренние и международные реалии” и станет полностью инклюзивной для каждого гражданина Турции. Он напомнил, что попытки поменять основной закон предпринимались властями и ранее, но “политический климат не давал закончить эту работу”.

“Проведенные нами ранее изменения в конституцию, думаю, дали нам огромный опыт. Сейчас страна как никогда раньше готова к новой конституции”, — заключил он.

Выступление Эрдогана: