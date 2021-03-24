Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,73 0,0424  EUR: 32,93 -0,0743 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
17295

Вскарабкался на 12-метровую высоту: под Киевом спасатели сняли с дерева енота

Вскарабкался на 12-метровую высоту: под Киевом спасатели сняли с дерева енота

фотогалерея

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киевской области в селе Гора добровольная пожарная команда “Штурм” спасла енота, который забрался на хрупкое дерево на высоту около 12 метров. Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, передает УНН.

Детали

Жители села Гора в Киевской области в понедельник обратились к команде спасения животных с просьбой снять с дерева енота. На место происшествия приехала добровольная пожарная команда "Штурм". Пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти животное, поскольку дерево оказалось слишком хрупким и в любой момент могло переломиться и упасть.

Цитата

"Снять его традиционными методами было невозможно, так как дерево едва держалось и могло сломаться в любой момент от нагрузки. С помощью лестницы спасатель поднялся на дерево, перестраховал его веревкой, и начал постепенно надпиливать дерево. Надпиленное дерево опустилось на высоту около четырех метров, а затем енот прыгнул на мягкую землю, совместными усилиями спасателей и пожарных был выловлен и помещен в переноску, что оказалось не очень просто, потому что по зубастости этот зверь не уступает собаке, а по ловкости - коту", - сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США енот залез в автомат с едой за вкусностями, но вылезти уже не смог

Откуда взялся зверь - остается загадкой. Однако отмечено, что енот не пострадал во время операции спасения. Поскольку хозяева животного до сих пор неизвестны, она находится в приюте.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.