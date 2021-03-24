Вскарабкался на 12-метровую высоту: под Киевом спасатели сняли с дерева енота

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киевской области в селе Гора добровольная пожарная команда “Штурм” спасла енота, который забрался на хрупкое дерево на высоту около 12 метров. Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, передает УНН.

Детали

Жители села Гора в Киевской области в понедельник обратились к команде спасения животных с просьбой снять с дерева енота. На место происшествия приехала добровольная пожарная команда "Штурм". Пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти животное, поскольку дерево оказалось слишком хрупким и в любой момент могло переломиться и упасть.

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"Снять его традиционными методами было невозможно, так как дерево едва держалось и могло сломаться в любой момент от нагрузки. С помощью лестницы спасатель поднялся на дерево, перестраховал его веревкой, и начал постепенно надпиливать дерево. Надпиленное дерево опустилось на высоту около четырех метров, а затем енот прыгнул на мягкую землю, совместными усилиями спасателей и пожарных был выловлен и помещен в переноску, что оказалось не очень просто, потому что по зубастости этот зверь не уступает собаке, а по ловкости - коту", - сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

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Откуда взялся зверь - остается загадкой. Однако отмечено, что енот не пострадал во время операции спасения. Поскольку хозяева животного до сих пор неизвестны, она находится в приюте.