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"Янтарные" обыски: в Ровенской области изъяли 40 кг "солнечного камня"

"Янтарные" обыски: в Ровенской области изъяли 40 кг "солнечного камня"

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ровенской области провели ряд обысков. В результате следственных действий обнаружено и изъято 41 кг обработанного и необработанного янтаря различных фракций, а также уже готовые изделия из "солнечного камня". Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного сбыта, приобретения, хранения, передачи, перевозки и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, совершенного в крупных размерах (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины).

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"24 марта правоохранители провели очередные 4 обыска на территории Сарненского района, по адресам проживания лиц, которые, по версии следствия, снабжали фигурантам производства незаконно добытый янтарь для его дальнейшей обработки и реализации.

В результате следственных действий обнаружено и изъято 41 кг обработанного и необработанного янтаря различных фракций, а также уже готовые изделия из "солнечного камня", - говорится в сообщении.

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Добавим

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Образцы янтаря направлены на геммологическую экспертизу.

Следственные действия проведены совместно с оперативными сотрудниками Управления СБ Украины в Ровенской области и следователями СУ ГУНП в Ровенской области.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, янтарь
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