С упоротыми антипрививочниками дискутировать не буду: мэр Днепра Филатов вакцинировался от COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов рассказал на своей странице в Facebook о том, что вакцинировался от COVID-19 и пообещал не утомлять дальнейшими подробностями о боли в месте укола или слабости после прививки. Одновременно с этим он обратил внимание на важные закономерности, происходящие сейчас в украинским обществе, которые связаны с вакцинированием от COVID-19, пишет УНН.

Цитата:

“Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию. Сразу предупреждаю, что я не буду утомлять вас следующие двое суток ненужными подробностями о том, была ли у меня температура, ломило ли кости и болела ли рука в месте укола. Давайте поговорим серьезно о совсем других вещах”, — написал Филатов.

Детали

В своей публикации мэр Днепра подчеркивает, что многие лидеры общественного мнения приносят вред процессу вакцинирования своими заявлениями, тогда как полагаться следует исключительно на мнение профессионалов — медиков.

“Вакцинироваться необходимо. Я даже не буду вступать по этому поводу в дискуссию, особенно с упоротыми антипрививочниками (их следующий шаг — признание Земли плоской и борьба с 5G). Государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, или хотя бы, как минимум, закрыть рот народным депутатам и прочим большим начальником, которые ни черта не смыслят в медицине (и, как правило, вообще ни в чем не смыслят), но страдают словесным поносом и продолжают комментировать любое событие в стране и мире. Про вакцинацию обязаны говорить доктора, а не “лидеры общественного мнения”, — уверен Филатов.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова. Остаточными дозами вакцины сейчас могут по желанию привиться общественные деятели и ветераны АТО/ООС.

К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.