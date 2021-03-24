Собака Байденов вернулся в Белый дом после инцидента со службой безопасности

КИЕВ. 24 марта. УНН. Овчарка по кличке Мейджор - домашний любимец президента США Джо Байдена и его жены Джилл - была недавно замечена в Белом доме после "инцидента" с сотрудниками службы безопасности. Об этом сообщает издание People, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 3-летний Мейджор и 12-летняя немецкая овчарка Чемп были доставлены в дом семьи Байдена в Делавэре после инцидента в начале этого месяца.

Так, Мейджор и чемп временно вернулись в Делавэр после того, как CNN опубликовала статью об "инциденте с укусом". По данным журналистов, Мейджор также проявлял более агрессивное поведение, в частности пес якобы гонялся за охраной и персоналом Белого дома.

На прошлой неделе Байден на канале ABC News сообщил, что "Мейджор никого не кусал и не царапал". По словам президента, в Белом доме буквально за каждой дверью находятся представители службы безопасности - незнакомые люди, увидев которых пес реагирует, чтобы защитить хозяина.

В резиденции в Делавэре Мейджор прошел "дополнительную подготовку".

"Да, обе собаки в Белом доме", - подтвердил изданию представитель Белого дома после того, как во вторник были опубликованы фотографии, на которых человек выгуливает Мейджора в резиденции президента в Вашингтоне, округ Колумбия.

Что было ранее

В конце января две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден - Чемп и Мейджор - переехали в Белый дом.

Однако уже в марте животных увезли после якобы "агрессивного поведения" в Белом доме.