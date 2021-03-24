Литва будет помогать АРМА искать незаконные активы

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров включил АРМА в перечень компетентных органов со стороны Украины, ответственных за выполнение Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики в сфере борьбы с преступностью и международным терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что соответствующее соглашение было заключено задолго до создания АРМА, в 2007 году. Вместе с тем именно Агентство обеспечивает формирование и реализацию политики в сфере выявления и розыска активов, полученных преступным путем, которая является составной частью системы эффективного противодействия коррупции, отмыванию средств и организованной преступности.

Для реализации этих задач АРМА сотрудничает с международными и межправительственными организациями и сетями, в том числе с Камденской межведомственной сетью по вопросам возвращения активов (CARIN), в которой представляет интересы Украины. Профильные органы Литвы также являются участниками Сети, однако сотрудничество с ними в рамках CARIN осложнялось из-за статуса АРМА как гражданского органа, который не является участником уголовного процесса.

"Поэтому решение правительства будет способствовать совместному участию в расследовании значительно более широкого круга преступлений, обмену и анализу оперативной информации в рамках уголовных производств между АРМА и литовскими органами в формате двустороннего межгосударственного сотрудничества", - отметили в правительстве.

Справка

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно АРМА) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управление активами, арестованными в уголовном производстве.

АРМА уполномочено на выявление активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или в деле о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Дополнение

В феврале этого года Верховная Рада направила в комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроект 3335-1-д по совершенствованию деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).