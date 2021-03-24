На Закарпатье масштабный пожар - горят сразу два многоквартирных дома

КИЕВ. 24 марта. УНН. Пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский" в с. Теребля Тячевского района Закарпатской области ликвидируют спасатели. Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, информация о пожаре поступила в службу спасения 24 марта в 15:06.

Сейчас на месте работают шесть единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

"Ориентировочная площадь пожара составляет 1200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Напомним

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке.