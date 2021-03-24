В СНБО не исключают всеукраинского локдауна

КИЕВ. 24 марта. УНН. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется "закрыть всю страну". Об этом рассказал в интервью BBC News Украина секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

В ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по ковиду.

Цитата:

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей", - рассказал Данилов.

Детали

На вопрос о том, могут ли на Совете нацбезопасности обсуждать всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, или вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - подчеркнул секретарь СНБО.

Что было раньше

Разговоры о всеукраинском локдауне ведутся среди украинских политиков уже несколько недель. Накануне Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время общенационального карантина ожидать не стоит.

Справка

В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, - 14,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки - 5,4 тысячи.