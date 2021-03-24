Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
16605

Главу Минкульта Франции, из-за инфицирования COVID-19 которой разгорелся скандал - госпитализировали

Главу Минкульта Франции, из-за инфицирования COVID-19 которой разгорелся скандал - госпитализировали

Министр культуры Франции Розлин Башло

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу. Об этом Agence France-Presse сообщили в среду в окружении главы ведомства, пишет УНН.

Детали

74-летняя Башло заболела после посещения закрытого показа оперы “Фауст” в Парижской опере 19 марта. По словам сотрудников министерства, “ее состояние стабильно, но потребовало госпитализации”. “Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней”, — отметили в окружении министра.

Контекст

Министр культуры Франции Розлин Башло посещала закрытый показ оперы “Фауст” в Парижской опере за день до того, как получила положительный анализ на коронавирус.

СМИ отмечают, что она не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 240 732 случая заболевания, 92 363 человека погибли.

Источник: УНН
Теги: Франция, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.