Главу Минкульта Франции, из-за инфицирования COVID-19 которой разгорелся скандал - госпитализировали

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу. Об этом Agence France-Presse сообщили в среду в окружении главы ведомства, пишет УНН.

Детали

74-летняя Башло заболела после посещения закрытого показа оперы “Фауст” в Парижской опере 19 марта. По словам сотрудников министерства, “ее состояние стабильно, но потребовало госпитализации”. “Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней”, — отметили в окружении министра.

Контекст

Министр культуры Франции Розлин Башло посещала закрытый показ оперы “Фауст” в Парижской опере за день до того, как получила положительный анализ на коронавирус.

СМИ отмечают, что она не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 240 732 случая заболевания, 92 363 человека погибли.