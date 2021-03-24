Ректором КНУ им. Шевченко избрали Владимира Бугрова
Владимир Бугров
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров победил во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Студпарламента КНУ, пишет УНН.
Детали
Согласно результатам голосования, кандидаты набрали такое количество голосов:
Владимир Бугров - 74,31%;
Александр Рожко - 12,93%.
Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.
Что было раньше
Первые выборы состоялись 25 ноября 2020 года, однако в первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов.
Во второй тур 4 декабря прошли проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и директор научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва.
Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50% голосов, было решено провести новые выборы.
В первом туре новых выборов 17 марта по кресло ректора соревновались шесть кандидатов. Среди них - доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор Владимир Литвин, а также доктор экономических наук, профессор Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.
Во второй тур прошли Бугров (44,04%) и Рожко (15,2%).
Литвин после этого заявил, что уходит из наблюдательного совета КНУ.