В Ватикане урежут зарплаты руководству и духовенству из-за влияния коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. Пытаясь сохранить рабочие места, поскольку пандемия снижает доходы Ватикана, Папа Римский Франциск приказал сократить зарплаты кардиналам и другим священнослужителям, включая священников и монахинь, которые работают при Святом Престоле. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРnews.

Детали

В указе, Папа Френциск заявил, что с апреля зарплата кардиналов будет снижена на 10%. Настоятелям различных отделов Святого Престола зарплату снизят на 8%, тогда как священникам низшего ранга и монахиням зарплату снизят только на 3%.

В своем указе, Папа отметил, что на финансах Святого Престола имела влияние пандемии COVID-19 "которая негативно повлияла на все источники дохода Святого Престола и государства Ватикан".

Затягивание ремня "имеет целью сохранить текущие должности", - говорится в сообщении.

Запрета на туризм многими странами и другие ограничения пандемии сильно уменьшили доходы музеев Ватикана.

Музеи открывались в течение нескольких недель во время пандемии, когда ситуация в Италии улучшилась.

Сейчас музеи закрыты и будутоставаться закрытыми по крайней мере в течение будущей Страстной недели, которая, как правило, является одним из самых тяжелых периодов для туризма в Риме.

Ранее в этом месяце Ватикан заявил, что почти использовал свои финансовые резервы от прошлых пожертвований на покрытие бюджетного дефицита за последние годы. Он предсказал дефицит в 50 млн евро (60 млн долларов) на этот год.

Министр экономики Ватикана заявил, что уменьшение доходов музеев, а также уменьшение количества пожертвований католиков будут способствовать прогнозируемому уменьшению доходов в этом году на 30%.

Снижение заработной платы также касается нескольких ватиканских базилик в Риме, а также Викариата, или епархий Рима, которые находится под руководством Папы.

В любом случае, снижение зарплаты не будет применяться к тем, кто может подтвердить, что сокращение сделает "невозможным покрытие фиксированных затрат, связанных с состоянием здоровья или затратами их родственников".

Добавим

В Ватикане, самом маленьком государстве в мире, работает несколько тысяч сотрудников, большинство из которых проживают в Италии. Его программа вакцинации началась в прошлом месяце, и 84-летний Папа Франциск был одним из первых, кто получил прививку.

Папа Франциск является большим поклонником вакцин для предотвращения распространения коронавируса. "Это нравственный выбор, потому что вы играете со своим здоровьем, своей жизнью, но при этом вы также играете и с жизнями других людей", - сказал он в интервью итальянскому телевидению в прошлом месяце.

Так, Ватикан ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для журналистов, сопровождающих Папу Франциска.

В Ватикане зарегистрировано менее 30 случаев коронавируса, большинство из них - среди швейцарской гвардии, которая живет в коммунальных бараках. Согласно данным ООН World Population Prospects, сейчас в Ватикане проживает менее тысячи человек.