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Боксер Усик выразил готовность к переходу в UFC: известны детали

Боксер Усик выразил готовность к переходу в UFC: известны детали

Александр Усик

КИЕВ. 24 марта. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе - Александр Усик заявил о проведенной беседы с главой UFC Дэйной Уайтом о возможности перехода в ММА. Об этом он заявил в интервью "xsport.ua", передает УНН.

Что известно

Усик отметил, что Уайт сам связался с ним и предложил перейти в новый для него вид спорта.

Цитата

"Мне недавно Дейна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов". Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим по кроссфиту, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать", - сказал 34-летний Усик.

Дополнение

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет британец Энтони Джошуа.

Напомним

Боксер Фьюри усомнился в конкурентоспособности Усика.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина
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