Протест под Офисом Президента: внеочередное заседание ВР перенесли на 30 марта

КИЕВ. 24 марта. УНН. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое планировали провести 26 марта, состоится во вторник, 30 марта. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Внеочередное заседание ВР состоится во вторник (30.03.), так как многие депутаты не успеют вернуться из избирательных округов в Киев", - говорится в сообщении.

Детали

Алексанр Качура добавил, что кроме постановления о событиях на Банковой будут рассматриваться и другие вопросы.

"Повестка дня будет формироваться на основе предложений комитетов", - подытожил он.

Что было раньше

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко сообщил УНН, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на пятницу, 26 марта.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных.

Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.