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Один из участников акции под ОП суд отправил под домашний арест

Один из участников акции под ОП суд отправил под домашний арест

Евгений Строкань

КИЕВ. 24 марта. УНН. Участника акции под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненка, Евгения Строканя, отправили под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Об этом сообщает организация Неизвестный патриот в Facebook пишет УНН.

Детали

Печерский районный суд Киева в среду, 24 марта, избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в погромах у Офиса президента на Банковой Евгению Строканю.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Источник: УНН
Теги: суд, протесты, аресты, Офис президента Украины
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