Один из участников акции под ОП суд отправил под домашний арест
Евгений Строкань
КИЕВ. 24 марта. УНН. Участника акции под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненка, Евгения Строканя, отправили под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Об этом сообщает организация Неизвестный патриот в Facebook пишет УНН.
Детали
Печерский районный суд Киева в среду, 24 марта, избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в погромах у Офиса президента на Банковой Евгению Строканю.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.
В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.