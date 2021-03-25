Черниговщина в шаге от "красной зоны" - председатель ОГА

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черниговской области превышен показатель уровня госпитализации больных на коронавирус - более 80%. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек, пишет УНН со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.

Детали

В Черниговской области индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателей, при превышении которых регион будет отнесен к “красной зоны”. По состоянию на 24 марта коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования 16,6% при предельном показателе 20%. Об этом во время еженедельного брифинга сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Руководительница обладержадминистрации рассказала о проделанной работе для увеличения количества коек и обеспечения их кислородом. По ее словам для госпитализации больных с COVID-19 в 18 больницах области подготовлено — 1621 кровать, из них более 88% обеспечено подачей кислорода ..

Председатель облгосадминистрации отметила, что в регионе продолжается иммунизационная компания против коронавирусной инфекции и прививки пока 2965 человек.

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“Сейчас область находится в ”оранжевой зоне“. Это значит, что мы на границе с „красным“ уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости будет сохранена, то будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения”, - подчеркнула председатель ОГА и обратилась к представителям бизнеса с призывом соблюдать правила рекомендованных МОЗ Украины.

Напомним

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить “локдауны”.