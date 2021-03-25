На Буковине за сутки зафиксировали 543 случая коронавируса

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 543 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 147 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 67 545 случаев болезни. За последние сутки 147 человек выздоровели, 48 881 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1292 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2842 образца и 1119 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Дополнительно

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Напомним

В городской клинической больницы в Черновцах зафиксировано смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.