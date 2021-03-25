Индия может задержать поставки вакцин в рамках COVAX - ЮНИСЕФ

КИЕВ. 25 марта. УНН. Индия, вероятно, отложит доставку доз вакцин против коронавируса AstraZeneca к подчиненному ВОЗ объекту COVAX на март и апрель. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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“Мы понимаем, что поставки вакцин против COVID-19 в страны с низким уровнем дохода, участвующих в программе COVAX, могут столкнуться с задержками после неудачи в обеспечении экспортных лицензий для дальнейших доз вакцин против COVID-19, производимых Институтом сыворотки крови в Индии (SII), “ожидается, что они будут отправлены в марте и апреле”, — говорится в электронном письме с уведомлением ЮНИСЕФ.

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Информируют, что COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью скорейшего обеспечения поставок.

ЮНИСЕФ также сообщил, что странам-участницам COVAX также сообщали о поставках доз AstraZeneca, меньше ожидаемых, изготовленные в Южной Корее на март.

Напомним

AstraZeneca сообщает о дефицит запланированных поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз (ЕС). Компания ранее сообщала, что она сталкивается с дефицитом в своем европейском цепи поставок через ниже, чем ожидалось, производственный процесс.