В результате наводнения в Австралии погибли два человека

КИЕВ. 25 марта. УНН. Австралийцы начинают возвращаться в свои дома после наводнения. Власть ускорила меры по ликвидации последствий крупнейшего потопа в Новом Южном Уэльсе за последние полвека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дожди в течение пяти дней заливали дома, дороги, мосты и фермы на востоке Австралии, заставляя более 40000 людей переезжать в безопасные зоны.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян во время брифинга по телевидению сказала, что в ближайшие дни люди смогут вернуться в свои дома.

По ее словам, за последние 24 часа было отменено шесть приказов об эвакуации, причем 3000 человек вернулись в свои дома, но около 20 000 все еще ждут в спасательных центрах.

Два человека погибли после того, как их транспортные средства попали в паводковые воды, поскольку власть продолжала предупреждать людей не ехать из-за потопа.

Напомним

Восточное побережье Австралии залило сильными дождями . Власти просят жителей оставаться дома на фоне потенциально опасной для жизни наводнения