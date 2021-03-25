КИЕВ. 25 марта. УНН. США внесут в черный список военные компании Мьянмы после смертельных репрессий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против двух конгломератов, подконтрольных военным Мьянмы через захват власти генералами 1 февраля и смертельные репрессии.

По словам источников, решение Минфина США внести в черный список Myanmar Economic Corporation (MEC) и Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и заморозить любые активы, которые они хранят в Соединенных Штатах, может произойти уже в четверг.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключила Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет. Протесты не утихают уже более 250 демонстрантов убиты.