Помощником министра здравоохранения США стала трансгендер

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сенат США одобрил кандидатуру Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения США. Это первое трансгендерное лицо, занимающее должность такого уровня в Америке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на решительное сопротивление республиканцев, Левайн была подтверждена во время голосования 52-48.

Рейчел Левайн - педиатр, министр здравоохранения Пенсильвании. В своем заявлении Байден отмечает ее усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

Левайн работала профессором педиатрии и психиатрии в Университете штата Пенсильвания. И это, и последующее назначение на должность министра здравоохранения штата было принято Сенатом Пенсильвании, где, как отмечается в заявлении переходной группы Байдена, большинство мест принадлежит республиканцам.

Дополнительно

В связи с ростом числа инфекций и смертей, вызванных коронавируса в Бразилии, президент Жаир Болсонаро в понедельник подтвердил, что он назначит Марсело Кейроги на должность заместителя министра здравоохранения Эдуардо Пазуеллу. Это будет четвертый министр этого ведомства меньше чем за год.