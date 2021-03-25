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Помощником министра здравоохранения США стала трансгендер

Помощником министра здравоохранения США стала трансгендер

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сенат США одобрил кандидатуру Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения США. Это первое трансгендерное лицо, занимающее должность такого уровня в Америке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на решительное сопротивление республиканцев, Левайн была подтверждена во время голосования 52-48.

Рейчел Левайн - педиатр, министр здравоохранения Пенсильвании. В своем заявлении Байден отмечает ее усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

Левайн работала профессором педиатрии и психиатрии в Университете штата Пенсильвания. И это, и последующее назначение на должность министра здравоохранения штата было принято Сенатом Пенсильвании, где, как отмечается в заявлении переходной группы Байдена, большинство мест принадлежит республиканцам.

Дополнительно

В связи с ростом числа инфекций и смертей, вызванных коронавируса в Бразилии, президент Жаир Болсонаро в понедельник подтвердил, что он назначит Марсело Кейроги на должность заместителя министра здравоохранения Эдуардо Пазуеллу. Это будет четвертый министр этого ведомства меньше чем за год.

Источник: УНН
Теги: США, министр здравоохранения
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