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Подал в отставку: клуб УПЛ потерял тренера

Подал в отставку: клуб УПЛ потерял тренера

КИЕВ. 25 марта. УНН. ФК “Минай” сообщил об изменениях в тренерском штабе — главный наставник команды Василий Кобин подал в отставку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

На этой неделе состоялась встреча президента клуба Валерия Пересоляк с главным тренером Василием Кобиным. По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

В качестве главного тренера клуба Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и вывел их в 1/2 финала Кубка Украины, получил первые победы в УПЛ.

Примечательно, что пока неизвестно имя специалиста, который будет готовить команду к матчу очередного тура с УПЛ с Ковалевский “Колос”.

Дополнение

Сейчас “Минай” (после 18 туров) занимает предпоследнее 13-е место — 14 очков.

Источник: УНН
Теги: футбол
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