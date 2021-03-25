Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
16335

В Нидерландах продлили карантин до конца апреля

В Нидерландах продлили карантин до конца апреля

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Нидерландах ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса не будут ослаблять до 20 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Правительство объявило, что до 20 апреля послаблений не будет - будут действовать все введенные ранее меры по борьбе с распространением коронавируса.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции отметил, что с 31 марта комендантский час будет начинаться на час позже - в 22:00.

"Мы будем держать руку на пульсе. И если показатели (по количеству инфицированных - ред.) Будут лучше, через неделю мы предложим ослабление ", - сказал Рютте.

Напомним

Европейский союз изучает возможность разделить с Великобританией поставки вакцины британско-шведской компании AstraZeneca с Нидерландов , чтобы избежать блокировки экспорта препарата в Соединенное Королевство.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.