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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар

КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 25 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.870600 грн за доллар;

32.938900 грн за евро;

0.365800 грн за российский рубль;

38.184100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 марта курс всех валют вырос, кроме фунта стерлингов.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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