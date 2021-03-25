Байден проведет свою первую пресс-конференцию на посту президента США

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Джо Байден проведет свою первую официальную пресс-конференцию в четверг, 25 марта, с момента вступления в должность. Об этом сообщил телеканал CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мероприятие состоится на 65 день президентства Джо Байдена, хотя обычно американские лидеры созывали пресс-конференции в первые 40 дней пребывания в должности.

Байден ожидает, что общаться с прессой на тему пандемии, миграционной кризиса и вывода войск из Афганистана.

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“Это возможность для него поговорить с американским народом <...> непосредственно через всех вас. И поэтому я думаю, что он думает о том, что он хочет сказать, что он хочет донести, и, знаете, с нетерпением ждет возможности пообщаться со свободной прессой ”, - говорит прессекретар Байдена Джен Псаки.

Дополнительно

Глава Пентагона заявил, что Байден не принял решение о сроках вывода войск из Афганистана. Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США.