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В Днепропетровской области горела квартира: погибла владелица

В Днепропетровской области горела квартира: погибла владелица
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Днепропетровской области в 5-этажном жилом доме горела квартира. В результате пожара погибла хозяйка. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

25-го марта в 4:08 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома города Перещепино Новомосковского района. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло внутри квартиры, расположенной на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Внутри помещения пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки — женщины, 1939 года рождения.

Огонь повредил диван и домашние вещи в одной из комнат квартиры на площади 15 кв.м.

Напомним

В Днепре в результате пожара в неэксплуатируемых дома погибли два человека .

В Одессе произошел пожар в двухэтажном частном доме. при ликвидации которой погиб командир отделения государственной пожарно-спасательной части.

Источник: УНН
Теги: смерть, Днепр и Днепропетровская область, пожары
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