На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 25 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, кроме Дарницкого, а именно - Северном, Южном, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Богатырская, Елены Телиги, Вышгородская, Владимирским спуском.

Частично затруднено движение по проспекту Победы, Воздухофлотским проспектом, улицами Борщаговская, Вадима Гетьмана, проспектом Валерия Лобановского, бульваром Леси Украинки.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 25 марта по Киеву осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

В Киевской области 25 марта также без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.