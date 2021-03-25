Российские тюремщики говорят, состояние здоровья у Навального "удовлетворительное"

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии во Владимирской области в России провели плановое медицинское обследование, состояние его здоровья "удовлетворительное", заявили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по региону, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в УФСИН.

Детали

Накануне соратник российского политика Леонид Волков сообщил, что по предоставленной адвокатами Алексея Навального информации, состояние здоровья российского оппозиционера в колонии ухудшается.

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев заявили, что им не дают возможности встретиться с Алексеем. Они сообщили, что встреча должна была состояться в предварительно указанное время, однако через несколько часов они так и не увидели оппозиционера. Также в сообщении говорится, что за последнее время пребывания в колонии Навальный жалуется на здоровье. Он испытывает сильную боль в спине и ноге, но ему выделили только две таблетки противовоспалительного медицинского препарата.

Дополнение

Известно, что Навальный сейчас находится в Покровской исправительной колонии ИК-2. Ранее оппозиционер делился в соцсетях своими впечатлениями от "нового дома", который назвал "дружественным концлагерем". Алексей был удивлен тюремной системой, поскольку не заметил жестокого обращения с задержанными.