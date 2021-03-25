Власть потеряла доверие из-за невыполненных обещаний: Ивченко о необходимости изменения социально-экономического курса

КИЕВ. 25 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телеканала "Прямой" объяснил, каким образом невыполненные обещания власти привели к потере доверия к ней, а также зачем нужно менять социально-экономический курс, чтобы постепенно восстанавливать это доверие. Об этом сообщает УНН.

Цитата:

"Мы, как представители народа, должны оценивать, выполнил ли Президент обещания или нет на уровне того, как изменилась жизнь украинцев. Посмотрим последние рейтинги: доверие к направлению движения страны у Президента упала до 19%. Лишь 19% доверяют власти, а 81% - не доверяет", - отметил Ивченко.

Детали

По его мнению, причины таких низких рейтингов доверия - ряд невыполненных властью обещаний.

"Президент пообещал, что в ГУД многие предприятия отдадут на приватизацию? Обещал! Обещал переехать с Банковой в другое место? Обещал. А он говорил, что поговорит с МВФ о том, хотят ли они, чтобы наши люди так погибали, или у нас действительно та медицинская реформа, которую нужно остановить и показать новую стратегию в медицинской отрасли? Обещал. А педагогам разве не обещал 4 тысячи зарплаты? А разве он не обещал снизить тарифы? Обещал", - отметил Ивченко.

По словам народного депутата, еще одна проблема заключается в отсутствии у власти комплексных шагов и видения изменения стратегии в экономической и социальной политике.

"Какие другие шаги сегодня надо сделать, чтобы экономика росла? У нас много сегодня лежит законопроектов, предложений фракции, чтобы показать, что нужно сделать для национального товаропроизводителя. Что нужно сделать, чтобы сырье не вывозили? Я лично выступал перед Президентом Зеленским и говорил: мы готовы помочь, если вы согласитесь изменить социально-экономический курс страны так, чтобы через год у нас было не 19% доверия к власти, а 30-40%, чтобы люди действительно почувствовали улучшение в своих карманах, чтобы люди почувствовали уменьшение тарифов, индексацию заработных плат и пенсий. (...) Мы готовы помочь Президенту изменить социально-экономический курс и доверие к власти", - подытожил Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее народный депутат Вадим Ивченко в связи с протестами под Офисом Президента заявил, что рядом своих действий власть потеряла доверие общества и повысила градус напряжения в обществе. В этой ситуации, по его мнению, для стабилизации необходимы скорейшие изменения общественно-экономической политики и правительства.