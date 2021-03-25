На Харьковщине убийцу-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы

КИЕВ. 25 марта. УНН. Суд в Харькове назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы 62-летнему мужчине за убийство и изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.

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“За поддержание публичного обвинения Слободской окружной прокуратурой Червонозаводский районный суд г. Харькова признал мужчину виновным в убийстве, совмещенном с изнасилованием (п. П. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 УК Украины), и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы”, — сообщили в прокуратуре.

Детали

Как рассказал руководитель Слободской окружной прокуратуры Игорь Белодед, установлено, что в октябре 2019 года 62-летний мужчина, ранее судимый за убийство и изнасилование, остался в доме наедине с пожилой женщиной и начал ее избивать. Преступник нанес потерпевшей множественные удары кулаками в лицо, грудную клетку, а потом изнасиловал. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признавал. Однако доказательств, предоставленных стороной обвинения, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Дополнение

На прошлой неделе правоохранители задержали несовершеннолетнего парня за умышленное убийство почтальона и похищение 18 тысяч гривен.