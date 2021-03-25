В Киеве за сутки еще 1267 больных коронавирусом, 35 человек умерли

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице обнаружили за минувшие сутки 1267 больных коронавирусом. 35 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"1267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 35 человек. Всего за период пандемии в городе 3198 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 156 603", - сообщил Кличко.

Детали

Заболели за сутки: 726 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 475 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет. А также 32 девочки от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 1 недели до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 144 больных коронавирусом и 370 пациентов с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за прошедшие сутки 600 человек. В общем коронавирус преодолели 103 722 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 259, в Днепровском - 165 и в Деснянском - 160 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,596 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 24 марта, - 16,7 тысячи, больше всего с начала года. Третий день подряд антирекорд по летальным исходам за сутки - 362.