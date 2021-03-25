Протест на Банковой: суд перенес избрании меры пресечения двум подозреваемым на 30 марта
КИЕВ. 24 марта. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на 30 марта рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для участников акции под Офисом Президента (ОП) 20 марта — Сергея Филимонова и Алексея Белковского. Об этом журналисту УНН сообщили в правоохранительных органах.
Детали
Так, рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения Филимонову и Белковского перенесли на 30 марта.
Добавим, что сторона обвинения будет настаивать на применении к Филимонову и Белковскому мер в виде круглосуточно домашнего ареста.
Ранее правоохранители сообщили о подозрении 5 протестующим на Банковой. Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК — по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Кроме того, участнику субботней акции, председателю инициативы “Защитим Протасов яр” Роману Ратушному вручили подозрение из-за участия в акции протеста на Банковой 20 марта.
Участников акции под Офисом Президента — Евгения Строканя и Влада Сорда — суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.
В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.