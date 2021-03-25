Разумков заявил, что вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно
КИЕВ. 25 марта. УНН. Введение жестких карантинных ограничений на всей территории Украины на сегодня является нецелесообразным. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире Украинского радио, передает корреспондент УНН.
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“По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун... Вводить по всей стране полный карантин на сегодня нецелесообразно”, — рассказал Разумков.
По его словам, он рассчитывает, что для введения “полного локдауна” в Украине не будет необходимости.
“Но реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять перед властью, и перед украинским государством”, — отметил он.
Что было раньше
Разговоры о всеукраинском локдауне ведутся среди украинских политиков уже несколько недель. Накануне Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время общенационального карантина ожидать не стоит.
Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется “закрыть всю страну”.