Более 70% украинцев верят, что коронавирус создан искусственно - опрос

КИЕВ. 25 марта. УНН. Более 70% украинцев считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Большинство из них верят, что его создали в результате научного эксперимента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

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"71% считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус, 19% - возник естественным путем. Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%) с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% - с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми", - говорится в результатах опроса.

Детали

По данным социологов, за год выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее чем обычный грипп (с 54% до 59%). Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32% до 39%).

Справка

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021 года.

Что было раньше

По результатам опроса, проведенного в декабре фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИС, больше чем две пятых (более 40%) респондентов из стран мира в целом согласны, что угроза со стороны COVID-19 преувеличена, а в Украине такого мнения придерживается более половина (51%) населения.