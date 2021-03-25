Страны без собственного производства вакцин всегда будут в уязвимом положении - Фаворов

КИЕВ. 25 марта. УНН. Производство собственных вакцин - это вопрос национальной безопасности. Нельзя ожидать, что другие страны будут отдавать свои лучшие вакцины, пока их население не обеспечено вакцинацией в полной мере. Об этом в комментарии УНН рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

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"Абсолютно справедливо, что производство вакцин - это вопрос национальной безопасности. Именно об этом я и предупреждал на встрече с Президентом Владимиром Зеленским: нельзя ожидать, что какая-то страна-производитель отдаст вам свою лучшую вакцину, а своих людей оставит без иммунизации. Политическое воздействие такого шага будет катастрофично для любого главы государства", - отметил Фаворов.

Детали

Эпидемиолог также подчеркнул, что отсутствие производства вакцины делает страны уязвимыми, особенно - во времена пандемии.

"Это было и остается моим твердым убеждением: страны, которые не имеют своей вакцины, находятся в уязвимом положении. И, наоборот, те кто имеют вакцины - они в плюсе, ведь могут помогать другим странам, что дает политические, экономические и другие возможности. Обратите внимание, что Казахстан сделал две вакцины от COVID-19, Узбекистан совместно с Китаем сделал вакцину - она уже прошла третью фазу, Таиланд объявил, что делает свою вакцину. Я уже не говорю о Корее, Тайване. То есть страны, имеющие хоть какую-то возможность выпустить свою вакцину, делают это", - резюмировал Михаил Фаворов.

Что было раньше

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует возобновлять производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидна в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.

"Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство", - отметил Степанов.