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Олимпиада-2020: олимпийский факел погас в самом начале эстафеты

Олимпиада-2020: олимпийский факел погас в самом начале эстафеты

КИЕВ. 25 марта. УНН. Первый день эстафеты олимпийского огня, стартовавшей в четверг в Японии, завершился. Факел был практически благополучно доставлен в город Минамисома в префектуре Фукусима, пишет УНН со ссылкой на трансляцию эстафеты.

Детали

По ходу первого дня участники столкнулись с небольшой заминкой — на одном из первых этапов эстафеты, которая в четверг проходила по префектуре Фукусима, факел погас из-за сильных порывов ветра. Факел был немедленно вновь зажжен от лампады, после чего забег продолжился.

Эстафета олимпийского огня началась в четверг утром с территории футбольного тренировочного центра J-Village (“Джей-вилладж”) в Фукусиме. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим. Кроме того, контролируется и зажжение каждого нового факела. После этого предыдущего бегуна просят отойти в сторону, координирующий работник оргкомитета получает от окружающих коллег информацию о текущей ситуации, и лишь затем следующему факелоносцу позволяют продолжить забег.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Момент инцидента с факелом (после 12 минуты и 20 секунд трансляции — ред.):

Источник: УНН
Теги: Япония, Токио, Олимпиада-2020
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