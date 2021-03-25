Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти

КИЕВ. 25 марта. УНН. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о применении заочного ареста к отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти, передает корреспондент УНН.

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"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева, которым было удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования... и избрано меру пресечения в отношении Януковича, оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - сказал судья.

Что было до этого

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора об отводе одного из членов коллегии судей от рассмотрения апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому по делу об узурпации власти.