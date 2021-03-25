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В Запорожье обрушилось перекрытие между этажами в здании, есть пострадавший

В Запорожье обрушилось перекрытие между этажами в здании, есть пострадавший

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Запорожье обрушилось перекрытие между этажами в 6-этажном здании, которое сдается под аренду офисов. Пострадал мужчина, которого вытянули из ловушки и передали медикам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Детали

Сообщение об инциденте спасатели получили 25 марта в 13:13. ЧП произошло на улице Победы в Вознесеновском районе Запорожья.

На месте спасатели установили, что "в 6-этажном здании произошло разрушение перекрытия между 3 и 4 этажами, в результате чего пострадал человек".

Сотрудники ГСЧС совместно со специалистами аварийно-спасательной службы "Кобра" с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали медикам.

По предварительным данным от очевидцев, пострадавший - работник, проводивший строительные работы. Однако, эта информация пока неподтверждена.

Площадь разрушенного перекрытия составляет около 50 кв. м.

Добавим

В декабре в Кривом Роге в Днепропетровской области произошел обвал перекрытий между этажами в доме, один человек погиб.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ГСЧС
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